Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operasyonlarına ilk olarak, "Devlet Hava Yolları İşletmesi" adıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda (eski adıyla Yeşilköy Havalimanı) başlayan THY, 1943- 1945 yılları arasında filosuna kattığı yeni uçaklarla bugünkü başarının temellerini attı. Yolcu kapasitesinin ve hedeflerin büyümesiyle birlikte bayrak taşıyıcı, ilk yurt dışı seferini 1947 yılında, Ankara-İstanbul-Atina hattında gerçekleştirdi. TC-ABA tescil kodlu DC-3 uçağı ile gerçekleştirilen uçuş, toplamda 2 saat 40 dakika sürdü. THY, ilk Atina seferinden 4 yıl sonra, 1951 yılında Lefkoşa, Beyrut ve Kahire ile uluslararası uçuş noktalarını genişletti. Uçuş ağını 2020 yılı itibarıyla 127 ülke ve 322 destinasyona kadar genişleten, 2019 yılında 74 milyonun üzerinde yolcu taşıyan THY'nin 5 bin 432'si pilot, 12 bin 52'si kabin memuru olmak üzere 65 bin personeli bulunuyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bundan 87 yıl önce 5 uçakla çıktıkları bu yolda dünyanın en iyi hava yolu şirketlerinden biri olduklarını belirterek, "Gökyüzündeki 87 yıllık yolculuğumuz boyunca nice fırtınalı günler yaşadık, nice zor zamanları atlatıp bayrağımızı daha güçlü şekilde dalgalandırdık. Karşılaştığımız bu zorluk da bize güç katacak, çok şey öğrenecek, 90 ve 100. yıl dönümümüzde küresel hava yolu endüstrisinde daha iyi bir konumda olacağız" dedi.

UÇUŞLARA ERTELEME

Bu arada Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 28 Mayıs’a kadar ara verdiği uçuşlarının, iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu. THY’de tedbirler kapsamında yolcuların el bagajları da artık kabin içerisinde taşınmayacak, uçak altına kabul edilecek. 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.