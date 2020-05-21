Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memleketlerine dönüş izninin çıkmasının ardından seyahat izin başvurularını tamamlayan Rizeli çay üreticileri sabah saatlerinden itibaren Rize'ye girdi. Sayıları 50 bini bulan çay üreticilerinden 30 bininin ilgili yerlere başvurularını yaptığı belirlendi. Başvuruların yığılma olmaması için 20-24 Mayıs arası dört güne yayıldığı öğrenildi. Çay bölgelerine giriş yapan üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak ve koronavirüs testine tabi tutulacak. İhtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacak. Karantina süreçleri biten çay üreticileri daha sonra çaylarını toplamaya başlayabilecek.