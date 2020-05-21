Serbest piyasada 6,7880 liradan alınan dolar, 6,7900 liradan satılıyor. 7,4380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4400 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,7930 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4600 lira olmuştu.
Dolar ne kadar? 21 Mayıs dolar euro anlık fiyatları
21.05.2020 - 09:09 | Son Güncelleme: 21.05.2020 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7900 liradan, avro 7,4400 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,7880 liradan alınan dolar, 6,7900 liradan satılıyor. 7,4380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4400 lira olarak belirlendi.
Etiketler : dolar,
705693 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/705693.aspx
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