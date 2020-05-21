Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 6,7880 liradan alınan dolar, 6,7900 liradan satılıyor. 7,4380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4400 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,7930 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4600 lira olmuştu.