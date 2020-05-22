Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de gıda kayıpları ve israfının önlenmesi, azaltılması ve sürecin yönetimine ilişkin olarak Tarım Bakanlığı ile BM Gıda Örgütü (FAO) iş birliğiyle eylem planı hazırlandı. "Gıdanı Koru Kampanyası" kapsamında hazırlanan planla; ilgili bakanlıklar, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin katkısıyla, gıda israf ve kayıplarının önlenmesi için 100 eylem hayata geçirilecek. Bu kapsamda başlıca şunlar yapılacak:

¥ Restoranlar, oteller, hazır yemek firmaları ve kafeterya gibi yerlerde gıda israfının azaltılması için açık büfelerde tabak boyutları küçültülecek.

¥ Tabakta kalan gıdaları paket yaptırma ve farklı fiyatlandırma konusunda müşteriler bilgilendirilecek, teşvik edilecek.

¥ Geri kazanılan güvenli ve besleyici gıdalar tekrar işlenerek çorba, sos, reçel veya turşuya dönüştürülecek. Böylece gıdaların katma değeri artırılacak.

¥ Şekil bozukluğu olan ancak güvenilir meyve ve sebzelerin de tüketiciler, süpermarketler ve restoranlar tarafından israf edilmeden kullanılması sağlanacak.

¥ İnsan tüketimine yönelik olmayan artık gıdaların hayvan yemi olarak kullanımı veya organik gübreye dönüştürülmesi sağlanacak.

¥ Gıda kayıplarını ve israfını azaltan işletmelere ödüllendirme sistemi getirilecek.

¥ Gümrük denetimlerinde ürünlerin zayi olmasını engellemek amacıyla ilgili mevzuat daha pratik hâle getirilecek.

¥ Gıda nakliyesinde kullanılan frigofrik araçlar için etkili denetim kuralları ve asgari standartlar belirlenecek.

¥ Türkiye genelinde özellikle taze meyve ve sebze, patates ve soğan olmak üzere tarım ürünleri için lisanslı depo sayısı artırılacak.

YETERLİ MİKTARDA ALIN

Kültür ve sanat faaliyetleri yoluyla porsiyon ayarlama ve pişirme, kalan yemekleri muhafaza etme ve raf ömrünü uzatma, yeterli miktarda meyve ve sebze satın alma metotları konusunda tüketicilerin farkındalığı sağlanacak. Televizyon programlarında, filmlerde, dizilerde gıda kaybı ve israfıyla mücadele konusunda gizli veya açık mesajlar verilecek. Okullarda, askeriyede, yurtlarda, gençlik kamplarında, cezaevlerinde ve hastanelerde; posterler, seminerler, videolarla gıda israfı konusunda bilgi, bilinç ve farkındalık düzeyi artırılacak.