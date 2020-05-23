Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracat yapacak firma listeleri de duyuruldu. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri Birliği Başkanı Tarık Tezel “Tahmin ediyorum ki, haziran sonunda mal sevkiyatı başlar” dedi. Ambalajlı Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Harun Çallı da “Çin, çok büyük bir pazar. Peynir çeşitleri öne çıkacak. Dondurma ve mama gibi ürünler de ihraç edilebilir. Sene sonuna kadar minimum 50 milyon dolarlık ihracat bağlantı bekliyoruz. İleride bu rakam katlanır” diye konuştu. İstanbul Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Müjdat Sezer ise “54 firmaya izin verildi. Çin’de 6 milyar dolarlık süt ürünleri pazarında pay almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.