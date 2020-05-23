Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, salgınla mücadelenin ilk günlerinde hem vatandaşlara hem iş dünyasına nakit desteğinde hızla çalışma başlattı ve paniği önledi. Gerek iş dünyasına gerek vatandaşlara finansman desteğinde kamu bankaları öne çıktı. 1938 yılında kurulan ve bu yıl 82. yaşını kutlayan Halkbank, bu sürece 59 milyar liralık katkı ile katıldı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, aktif büyüklük bakamından Türkiye'nin üçüncü bankası olan, KOBİ bankacılığında yüzde 19,4 pazar payına ulaşan bankanın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiği toplam destek miktarının 59 milyar liraya ulaştığını söyledi ve "Esnaf, zanaatkâr ve KOBİ'lerin yanı sıra bireysel müşterilerimiz için de çözüm ürettik. Mart ayı sonu itibarıyla aktif büyüklüğümüzü 491,2 milyar liraya taşıdık. Toplam kredilerimiz 441 milyar liraya yükseldi" dedi.

Özellikle 2001 krizi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarılan bankaların devlete büyük bir yük getirdiği, IMF’nin kamu bankaları ve Halkbank’ın özelleştirilmesi talebinin olduğu, tasfiyesi gündemde olan ve o dönemde orta boy bir işletme kadar değer biçilmeyen Halkbank’ın 2020 yılında aktif büyüklüğünü 491,2 milyar TL'ye taşıdığına dikkat çeken Arslan "Kamu bankalarımız bugün geldiğimiz noktada reel sektöre sunulan kredilerin yüzde 50'sini karşılar duruma gelmiştir. Bankamızın 2002 sonrasında nakdî kredileri 270 kat, mevduatı 27 kat arttı. Bankamız, 2002 yılında 153 milyon TL olan esnaf kredisi bakiyesini 2002'nin ilk çeyreğinde 286 kat artış ile 43,9 milyar TL'ye yükseltti. 20 yılda 2,7 milyon esnafa 141 milyar lira kredi kullandırdı. 1000 şubede 22 bin 500 çalışanımızla hizmet veriyoruz. 82 yıldır Halkbank önce halk, sonra bankadır" diye konuştu.



SALGIN DÖNEMİ RAKAMI

Yaklaşık iki milyon kişiye kredi verdi

Osman Arslan'ın verdiği bilgiye göre Halkabank, Ekonomik İstikrar Paketi dâhilinde 59 milyar TL destek sağladı. Bunun 52,8 milyar TL'si esnaf, KOBİ ve kurumsal müşterilere kredi olarak kullandırılırken 6,2 milyar TL'lik kısmı da bireysel kredi talepleri için kullandırıldı. Kredilerden 650 bin işletme ve bir milyonu aşkın bireysel müşteri yararlandı. Esnaf Destek Paketi ile de 450 bin esnaf ve sanatkâra limit tahsis edildi.



Bir milyon kişiye web'den ulaştı

Salgının bankacılıkta dijitalleşmenin önemini gösterdiğini, bir milyon kişiye web kanalları üzerinden kredi virilmesinin sağlandığını, bu dönemde mobil şube, internet bankacılığı, SMS, ATM ve Halkbank Dialog gibi alternatif dağıtım kanallarını devreye sokarak en fazla kişinin talebini karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Arslan, önümüzdeki dönemde de dijital kanakları geliştireceklerini anlattı.