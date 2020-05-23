Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden hareket kazanacak turizm trafiğinin Türkiye’ye yöneleceğine ilişkin güçlü geri bildirimler aldığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaz sezonu öncesi üst düzey temaslarını Almanya, Çekya, Birleşik Krallık, Hollanda, Polonya, İsviçre ve Gürcistan’ın temsilcileriyle sürdürdü. Türkiye’nin tatil konusunda güvenli bir adres olduğu görüşünün Avrupa ülkelerinde hâkim olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, “Gerek telefon, gerekse yüz yüze gerçekleştirdiğim görüşmelerde aldığım geri bildirimler, hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye’nin geleceği yönünde. Bunda şeffaf çalışmanın ve mevcut sistemimizi tüm detayları ile paylaşmamızın etkisi oldukça yüksek” dedi. “Türkiye’deki sağlık altyapısının son durumunu, yoğun bakım yatak kapasitemizden ventilatör sayımıza, uçak ve helikopter ambulans sayılarımızdan tatil bölgelerimizdeki hastanelere kadar her şeyi görüşmelerimizde şeffaf bir şekilde aktarıyoruz” diyen Bakan Ersoy, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Ülkelere gönderdiğimiz niyet mektuplarında da bahsettiğimiz sertifikasyon sistemimiz ile sağlık altyapımıza ilişkin veriler güven kazanmamızı sağlıyor. Turizmde aldığımız önlemleri anlattığımız ve davetlerimizi ülkelere ilettiğimiz mektupların ardından 70 ülkenin temsilcileriyle telefon görüşmelerini de sürdürüyorum. Ülkelerin elçilerini Bakanlığımızda misafir ediyor, kendileriyle mevcut durumumuzu ve hazırlıklarımızı paylaşıyorum. Biz oluşan bu güveni Türkiye’nin 2020 yılı turizminde yansıtmak için çalışıyoruz.”