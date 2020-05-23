Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu kredi ile hâlen tarımsal üretim yapan ve resmî aboneliği olan çiftçiler, birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını kapatacak ve borçlarını bankaya 36 ay vadeli olarak ödeyebilecekler. Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, “Kredi ödeme dönemleri, üreticilerimizin hasat ve gelir elde etme dönemine uyumlu olarak belirlenecek. Hedefimiz, üreticilerimizin elektrik ve su borçları nedeniyle ‘elektriğim, suyum kesilir mi?’ endişesi duymadan üretimlerine devam etmelerine katkı sağlamak” dedi.