Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği Başkanı Şemsi Kopuz, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, Covid-19 sonrasında dünyada gıda sektöründe büyük bir dönüşüm olacağı yönünde söylemlerin bulunduğunu hatırlattı.

Sektör olarak yeni stratejiler oluşturmak, yeni dönemde tüketici trendlerini, taleplerini, sektörün ihtiyaçlarını doğru şekilde tespit etmek gerektiğini belirten Kopuz, sektörün hammadde ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasının Türkiye'de karşılandığını ifade etti.

Şemsi Kopuz, "Salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu durum şekerli mamul tüketiminde geçmiş yıllara göre ciddi bir azalmaya neden olacak." diye konuştu.

Gıda ihracatının yüzde 10-12'lik kısmının şekerli mamul sektörünce yapıldığını belirten Kopuz, her şeyin durduğu 2020'nin ilk üç ayında bile şekerli mamul sektörünce 261,9 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ve sadece bu dönemde sektörün 233,7 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğini vurguladı.

Tüketiciye "Sağlığını koruyan üreticiye destek ol" çağrısı

Dünyada yaşanan Covid-19 salgınının şekerli mamul sektörü için başka bir imtihan olduğunu anlatan Kopuz, "Covid-19 sürecinde şekerli mamul sektörü olarak öncelikle gıda güvenilirliğine, çalışanların ve tüketicilerin sağlığına odaklandık. Fırsatçılar bu dönemi de es geçmediler." dedi.

Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği Başkanı Şemsi Kopuz, işini doğru yapan şekerli mamul üreticilerinin üretimlerinde düşüş, maliyetlerinde ise artış olduğunu, tüketici ve çalışan sağlığını yok sayan merdiven altı üreticilerin ise her bayram olduğu gibi yine ortaya çıktıklarını söyledi.

Önde gelen şekerli mamul üreticilerinin hammaddeden markete zincirin tüm halkalarında Covid-19'a ve diğer tüm hijyen ve sağlık sorunlarına karşı önlem aldığını aktaran Kopuz, vatandaşlara sağlıklarını düşünerek merdiven altı ürünlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Kopuz, tüketicilerin, sağlıklarını korumak için tedbirleri alan üreticilere destek olmaları gerektiğini dile getirdi.