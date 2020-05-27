Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını destek kapsamına alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Pekcan: Firmaların e-ticaret üyeliklerini ve sanal fuarlara katılımını destek kapsamına alıyoruz
27.05.2020 - 09:40 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 10:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Pekcan, "Firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını destek kapsamına alıyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Pekcan,
706975 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/706975.aspx
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