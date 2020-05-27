Bakan Varank: "Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları bir parmak şıklatmayla değil, Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık büyük mücadelesiyle elde edildi"
Bakan Varank: Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları, Cumhurbaşkanımızın büyük mücadelesiyle elde edildi
27.05.2020 - 09:56 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Varank: "Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları bir parmak şıklatmayla değil, Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık büyük mücadelesiyle elde edildi"
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Varank,
706978 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/706978.aspx
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