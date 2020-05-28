Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk firmalarının bu önemli alanda söz sahibi olması için yeni bir destek başlatıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı destek paketine göre, firmaların e-ticaret sitelerine üyelikleri, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımı destek kapsamına alındı. Bu çerçevede firmalar e-ihracata özendirmek amacıyla e-Ticaret sitelerine üyelik giderleri 2020 yılı için yüzde 80, takip eden yıllarda yüzde 60 oranında desteklenecek. Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım için iş dünyasını temsil eden çatı örgütlerinin yapacakları masraflar ve sanal fuar organizasyonu giderleri de yüzde 50 desteğe tabi olacak. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre şirketlerin bakanlıkça onaylı e-Ticaret sitelerine üyelik giderleri yüzde 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8 bin liraya kadar desteklenecek. Şirketler, bu destekten en fazla üç e-Ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki sene faydalanabilecek. Sanal ticaret heyeti faaliyet giderleri yüzde 50 ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destek alacak. Sanal fuar organizasyonları için de faaliyet başına 100 bin dolara kadar destek sağlanacak.