Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal yaklaşma mesafesinin, kapasite kullanımı açısından ülke ekonomisine, pahalı bilet nedeniyle ekonomik sıkıntı içinde olan yolculara ağır mali yükler getirdiğine dikkati çeken Yıldırım, otobüslerde uygulanan sosyal yaklaşma mesafesinin, aynı evi paylaşan aile bireylerinin bir arada seyahat etmesini engelleyerek yolculuklarda daha fazla bilet parası ödemelerine neden olduğunu vurguladı. Yıldırım "Aynı evi paylaşan aile bireylerinin sosyal yaklaşma mesafesi kapsamından çıkarılarak, kapasite kullanımı artırılmalı, aile bireyleri birlikte ve indirimli seyahat edebilmelidir" diye konuştu.

YOLCULAR ÇAPRAZ OTURACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 28 Mart’ta ara verilen YHT seferleri bugün itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla başlayacak. İki ay sonra ilk sefer saat 07.00’de Ankara-İstanbul arasında yapılacak. Yüzde 50 kapasiteyle çalışacak YHT’nin günde 16 sefer yapması planlanıyor. İnternet üzerinden online olarak gerçekleştirilen bilet satışlarının yanı sıra gişelerden de hizmet verilmeye başladı. Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında çalışacak trenler için bugüne kadar yaklaşık 2.000 bilet satıldı. Tedbirler kapsamında sefer saatini bekleyecek yolcular için ayrılan yerlerde sosyal mesafe ve izolasyon kuralları uygulanacak. Gar, istasyon ve trenlerde maske takılması zorunlu olacak. Ayrıca tren içinde seyahat sırasında ise yine sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çapraz sistemle oturulacak. Yolculuk esnasında trenlerde yolculara yiyecek ve içecek ikramı yapılmazken, ara duraklarda yolcu bindirme ve indirme işlemi de olmayacak. ANKARA İHA