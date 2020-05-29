BMD Başkanı Sinan Öncel "Markalarımızla dayanışma paketlerini açıklayan ve ağırlıklı olarak yerli yatırımcılardan oluşan AVM yönetimlerine teşekkür ediyoruz. Ancak üyelerimizin çok büyük çoğunluğu kiralama şartlarını net olarak bildirmeyen AVM’lerde mağaza açılışını ekonomik açıdan çok riskli buluyor. Önümüzdeki aylarda karantina önlemlerinin değişik düzeylerde devam edeceğini düşündüğümüzde, mağaza kiralarını satış cirosunun belli bir yüzdesi üzerinden hesaplanmasının en adil yöntem olacağına inanıyoruz" dedi.
'Satışlar üzerinden kira yoksa kepenk açmayız'
29.05.2020 - 04:00 | Son Güncelleme: 29.05.2020 - 04:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çatısı altında 409 markayı bulunduran Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), ciroya göre kira uygulamasına geçmeyen AVM’lerle ilgili tavrını netleştirdi.
Etiketler : avm,avm kira,
707380 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/707380.aspx
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