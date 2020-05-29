Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BMD Başkanı Sinan Öncel "Markalarımızla dayanışma paketlerini açıklayan ve ağırlıklı olarak yerli yatırımcılardan oluşan AVM yönetimlerine teşekkür ediyoruz. Ancak üyelerimizin çok büyük çoğunluğu kiralama şartlarını net olarak bildirmeyen AVM’lerde mağaza açılışını ekonomik açıdan çok riskli buluyor. Önümüzdeki aylarda karantina önlemlerinin değişik düzeylerde devam edeceğini düşündüğümüzde, mağaza kiralarını satış cirosunun belli bir yüzdesi üzerinden hesaplanmasının en adil yöntem olacağına inanıyoruz" dedi.