İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Ekrem Özcan “İTÜNOVA TTO olarak yılın ilk dört ayında 40 yeni projeyi daha hayata geçirdik ve böylece toplamda 750 projeye ulaştık. Hayata geçirdiğimiz 750 projenin büyüklüğü ise 223 milyon TL’yi geçti. Üniversite-sanayi iş birliklerinde hedefimiz 1 milyar TL’lik proje büyüklüğüne ulaşmak. Bu seneki ilk dört aylık ciromuz, geçen seneki dönemin 1,6 katı olarak gerçekleşti. Ciro bazında yüzde 60 büyüme gerçekleştirdik” diye konuştu.
İTÜNOVA TTO üniversite-sanayi iş birliğiyle 750'nci projesini tamamladı
29.05.2020 - 04:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 - 04:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), 750’nci projesine imza attı. Hayata geçirilen ‘Büyük Veri Analitiği ve Veri Zenginleştirme Projesi’; İTÜNOVA TTO, Doğuş Teknoloji ve İTÜ AI Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirildi.
Etiketler : İTÜNOVA,
707384 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/707384.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER