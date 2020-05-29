Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Ekrem Özcan “İTÜNOVA TTO olarak yılın ilk dört ayında 40 yeni projeyi daha hayata geçirdik ve böylece toplamda 750 projeye ulaştık. Hayata geçirdiğimiz 750 projenin büyüklüğü ise 223 milyon TL’yi geçti. Üniversite-sanayi iş birliklerinde hedefimiz 1 milyar TL’lik proje büyüklüğüne ulaşmak. Bu seneki ilk dört aylık ciromuz, geçen seneki dönemin 1,6 katı olarak gerçekleşti. Ciro bazında yüzde 60 büyüme gerçekleştirdik” diye konuştu.