Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını öncesinde yıllık 5 milyar dolarlık ticaret kapasitesine sahip olan Perpa, pandeminin başladığı mart ortasından nisan sonuna kadar 650 milyon dolarlık ticarete imza attı. Bu süreçte Perpa’ya gelen ziyaretçi sayısı aylık 750 bin civarında oldu. Mayıs ayının ilk gününden bayrama kadar ise 300 ila 350 milyon dolarlık ticaret ve 500 bin ziyaretçiye ulaşıldı. Böylece son 2,5 ayda Perpa’ya 1 milyon 250 bin ziyaretçi gelerek, 1 milyar dolara yakın ticaret gerçekleştirdi. Tüm sağlık tedbirlerinin alındığı Perpa Ticaret Merkezi’ndeki pandemi sürecini değerlendiren Perpa A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezgin, Perpa’nın ihracatın da önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek “Pandemi sürecinde Perpa’nın kapalı kalması gibi bir durum söz konusu olamazdı. Bunun en önemli sebebi termal kameraların yüzde 90’ının Perpa menşeli olması. Eğer Perpa açık kalmasaydı, pandemi ile yürütülen savaşın bir ayağı eksik kalırdı. Bu süreçte Perpa, ticaretin en güvenli merkezlerinden biri oldu” dedi.