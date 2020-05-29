Sarı-kırmızılı kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı GSStore'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, maske çeşitlerinin 1 Haziran Pazartesi günü "http://gsstore.org" internet stesinden, 3 Haziran Çarşamba günü ise tüm mağazalardan satışa sunulacağı bildirildi.
Galatasaray, koruyucu maske satışına başlıyor
29.05.2020 - 23:26 | Son Güncelleme: 29.05.2020 - 23:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinde büyük öneme sahip koruyucu maske satışına başlayacak.
Etiketler : Galatasaray,
707578 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/707578.aspx
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