Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Video konferans yöntemiyle Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Bakan Varank “Ülkeler arası gelişmişlik farkları artık önemini yitirdi. Gücüyle övünen ülkeler, salgınla mücadelede sınıfta kaldı. Kendi içlerinde koordinasyonu sağlayamadıkları gibi en temel sağlık ekipmanlarını dahi üretemediler. Türkiye ise sadece testi geçmekle kalmadı, aynı zamanda benzersiz bir başarı hikayesine imza attı. Yüzde 4,5 olarak gerçekleşen büyüme performansı bizi hiç şaşırtmadı. Çünkü öncü göstergeler güçlü bir trende oturmuştu. Bu canlanma mart ortasına kadar devam etti. Salgınla birlikte ciddi daralmalar yaşadık. Mayısla birlikte ise tüketicilerin, reel kesimin ve sektörlerin ekonomiye duyduğu güven yeniden yükseliyor” dedi.

Bu toparlanma eğilimini kalıcı ve istikrarlı bir hâle getirmek istediklerinin altını çizen Varank, şöyle devam etti: Çok uluslu şirketler, kendilerine yeni bölgesel merkezler, güvenilir üretim ortakları aramaya başladı. Türk sanayisi, en iyi cevabı verecek niteliklerin hepsine fazlasıyla sahip. Ufuktaki bu fırsatı da izleyeceğimiz aktif politikalarla, en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Adana için de süper teşvikli vizyon projeler var. En önemlisi şüphesiz Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi... Proje, pandemi ortamına rağmen planlandığı şekilde ilerliyor. Polipropilen üretimine yönelik Türkiye, Cezayir, Güney Kore, Hollanda iş birliğinde 1,2 milyar dolarlık yatırımın temelleri inşallah yılın son çeyreğinde atılacak. Yeni normalde Türkiye ekonomisi, inşallah yoluna daha güçlü devam edecek.