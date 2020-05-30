Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Albayrak, bu dönemde Türkiye'nin büyüme verileri açıklanan Avrupa Birliği, G20 ve OECD ülkeleri arasında "en güçlü büyüme performansı gösteren ülke" olduğuna dikkati çekerek "Bu veriler, ekonomideki güçlü toparlanmanın ilk çeyrekte devam ettiğini ve özellikle yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı verilen mücadelenin her alanda yakaladığı başarıyı ortaya koymuştur" değerlendirmesinde bulundu. Küresel ticarete ve tüm dünya ekonomisine darbe vuran salgının, mart ayının ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de etkisini göstermeye başladığına işaret eden Albayrak, şöyle devam etti: AK Parti hükûmetleri döneminde, sağlık altyapısına yapılan güçlü yatırımlar ve ekonomimizde devam eden yapısal dönüşüm sayesinde ülkemiz küresel salgın dönemine hazırlıklı girmiş ve bu süreci çok başarılı yönetmiştir. Öncü göstergeler, en kötünün geride kaldığına ve ekonomide toparlanmanın başladığına işaret etmektedir. Pek çok bilinmez bulunmasına rağmen gerek salgınla mücadele gerekse ekonomi konusunda attığımız zamanlı adımlar ve aldığımız önlemlerle Türkiye, önümüzdeki dönemde de büyüme performansı açısından dünyadan pozitif ayrışan ülke olmayı sürdürecek, salgın sonrası dönemde de yıldızı parlayacak ülkelerin başında gelecektir. Salgın sürecinde atılan adımların ekonomik büyüklüğü, çarpan etkisiyle 600 milyar lira seviyesine ulaştı. Üretim ve ihracat odaklı yeni büyüme modelimizle reel sektörümüzü ve sanayicimizi öncelemeyi sürdürecek, yenilikçi-yüksek katma değerli üretimi ve istihdamı artıracağız. Böylelikle hedeflerimize ulaşacağız.