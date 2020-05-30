Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre;
- Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 4,5 büyüdü. GSYH yüzde 16,2 artarak 1 trilyon 71 milyar 98 milyon lira olarak gerçekleşti.
- İlk çeyrekte hizmet faaliyetleri yüzde 12,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,7, sanayi yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, hizmetler yüzde 3,4, tarım yüzde 3 1,6 arttı. İnşaat sektöründe yüzde 1,5 azalış görüldü.
- Yatırımlar, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 oranında azaldı. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 1 geriledi.
- İç tüketimin, büyümedeki lokomotif güç niteliği belirginleşti. Hane halkı tüketim harcamaları yüzde 5,1 ve devletin tüketim harcamaları yüzde 6,2 yükseldi.
POZİTİF SİNYALLER
Olumlu rakamlar, pandeminin hemen öncesinde Türkiye ekonomisinin pozitif bir ivme yakaladığını gösterdi. Nisan ve mayıs döneminde salgın tedbirleri sebebiyle yaşanan zorunlu frenin ardından, haziran itibarıyla normalleşmenin yeniden başlayacak olması ve gelen öncü göstergeler; Türkiye’nin, “daralma molası”nın ardından yeniden güçlü büyüme trendine döneceğini müjdeledi. Ekonomik güven endeksi mayısta, bir önceki aya göre yüzde 20,4 artarak 61,7’ye tırmandı. MÜSİAD Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi de mayısta, bir önceki aya göre 11,8 puan artarak 45,7’ye yükseldi. Bu ay sanayi sektöründe üretim, hizmet sektöründe ise iş hacmi ciddi şekilde ivme kazandı. Ekonomi yönetimince alınan ve bugün itibarıyla 260 milyar TL’yi aşan destek ve teşviklerin piyasalara olan olumlu etkilerinin, normalleşme süreci ve sonrasında daha fazla belirginleşmesi bekleniyor. Böylece toparlanma eğiliminin gelecek dönemde süreceği ve yılın ikinci yarısında Türkiye ekonomisinde pozitife döneceği tahmin ediliyor.
Avrupa’ya fark attık
Küresel ekonomiye ilişkin tedirginliklerin ve belirsizliklerin arttığı bir ortamda 12 Avrupa ülkesi ilk çeyrekte daralırken, Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüdü.
Düşük faiz yüksek ivme
İŞ DÜNYASI POZİTİF
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: ABD’nin yüzde 5, Çin’in yüzde 6,8 küçüldüğü dönemde, ülkemiz, ilk iki ayda ihracatın katkısıyla ciddi büyüme yakaladı. Dünya ile birlikte yeni normale geçiş adımları sürecinde, üretim ve ihracat kanallarının canlanacağı bir döneme gireceğiz.
Ülkenin gerçek gücünü gördük
Koronayı ikinci çeyreğe gömdük
İmalat sanayimiz bizi sırtlayacak
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Geçtiğimiz yıl 0,2 puanda kalan sanayi sektörü, 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 6,2’lik ivme yakaladı. Büyümenin motoru imalat sanayimiz sayesinde, Covid-19 sürecinde diğer ülkelerden pozitif ayrışacağımıza inanıyoruz.
Likidite kanalları daha da açılmalı
Felaket bekleyen ters köşeye yattı