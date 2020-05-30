Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yolcuların terminale girişinden uçağa binmesine kadar bütün tedbirleri alan İGA yetkilileri, havalimanın birçok noktasına hijyen kiti ve bilgilendirme panoları yerleştirdi. Terminale ilk girişte termal kameralarla vücut sıcaklığı ölçümleri yapılacak yolcuların vücut ısıları akıllı kasklar aracılığıyla da kontrol edilecek. Koronavirüse karşı alınan tedbirleri tamamlayan TAV Havalimanları da Türkiye’de işlettiği Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum, Alanya Gazipaşa ve Antalya havalimanlarında 4 Haziran’da yolcuları karşılamaya hazırlanıyor. Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi’ne uygun olarak yolcuların ve havalimanı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler yapıldı.