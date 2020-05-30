Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için 1.343 kadroya yerleştirme işlemi yapacağız. Gençlerimiz, 1 Haziran itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih işlemleri yapabilecek” bilgisini paylaşan Selçuk, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 15 Haziran’a kadar devam edeceğini vurguladı. Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun dün itibarıyla Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacağını belirten Selçuk, tercihlerin e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceği bilgisini verdi. Bakan Selçuk, bu yerleştirmeyle beraber Bakanlığa bağlı kuruluşlarda yetişen 54 bin 144 gencin tayininin yapılmış olacağına dikkati çekti.