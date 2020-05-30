Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSTANBUL İHA - Fatih sondaj gemisi, petrol arama çalışmaları için Haydarpaşa Limanı’ndan Karadeniz seferine çıktı. Karadeniz’e açılmak için Haydarpaşa Limanı’nda 1,5 ay süren hazırlık çalışmalarını tamamlayan Fatih sondaj gemisinin 15 Temmuz’da ilk sondajına başlayacağı müjdesini veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “2 yıl önce mayıs ayının son günü Fatih sondaj gemimizi Doğu Akdeniz’de ilk sondajı için görevine uğurladık. Ve 2 yıl sonra bu kez İstanbul’da başka bir ilke daha hep birlikte şahit oluyoruz. Fatih’i, kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz’deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz. Fatih’in 103 metrelik kuleleri İstanbul Boğazı’ndan geçebilmesi için tamamen söküldü. 1 Haziran’da inşallah gemimiz Trabzon’a ulaşacak ve burada kuleler yeniden monte edilecek. Kuyu öncesi yaklaşık 1,5 aylık bir hazırlık süresinin ardından inşallah 15 Temmuz’da, Fatih Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başlayacak” dedi.



AKDENİZ’DE ARA VERMİYORUZ

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için denizlerin her bir metrekaresini karış karış arayacaklarını söyleyen Dönmez “Yavuz, Akdeniz’de Selçuklu-1 kuyusunda sondajına devam ediyor. Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz bir baştan bir başa denizlerimizin röntgenini çekiyor. Ve filomuza bu yılbaşında katılan Kanuni sondaj gemimiz de inşallah hazırlıkların ardından ilk kez Akdeniz’de sahaya inecek. Fatih, Karadeniz’e gidiyor ama kimse sanmasın ki Akdeniz’deki faaliyetlerimize ara veriyoruz. Tam tersine Doğu Akdeniz’de 2 sismik 2 sondaj gemimiz tam kapasite çalışmaya devam edecek” dedi.



LİBYA’DA ARAMA BAŞLIYOR

Libya’daki anlaşma uyarınca buradaki faaliyetlerin başlayacağını belirten Bakan Dönmez “Ayrıca Libya ile vardığımız anlaşma uyarınca Türkiye Petrolleri, kendi ruhsat alanlarımızda petrol aramak için başvuruda bulundu. Askı ve ilan sürecinin ardından yaklaşık 3-4 ay içerisinde buradaki ilk faaliyetlerimize de başlayabileceğiz inşallah. Eğer vakti zamanında bu gemileri almasaydık, Libya ile deniz sınırlarımızı belirleyen anlaşmayı imzalamasaydık bugün Türkiye’ye karşı cephe açanlar büyük bir koz elde edecekti” ifadesini kullandı.



Hakkımızı yedirmeyiz

Birçok uluslararası şirketin, salgın sürecinde Doğu Akdeniz’den çekilme kararı aldığını söyleyen Dönmez “Bizi oyunun dışında bırakmak isteyenler aslında şu anda oyunun dışında kaldılar. Öteden beri savunduğumuz bir şey var, kendi hakkımızı yedirtmeyiz başkasının hakkında da gözümüz yok, hem Kıbrıs’taki soydaşlarımızın haklarını hem de Türkiye Cumhuriyetindeki vatandaşlarımızın hakkını koruyacağımızı ifade ettik” diye konuştu.