Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda farkındalık oluşturmak, kullanıcılara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak, tütün dumanına bağlı pasif maruziyeti önlemek ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 31 Mart Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan edildi. Önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alan küresel tütün salgını, dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep oluyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımından, yaklaşık 1,2 milyonu ise sigara içmediği hâlde pasif etkilenime maruz kalmaktan kaynaklanıyor. Covid-19’lu hastalardan sigara öyküsü olanların pnömoni (zatürre) gelişme ihtimali, sigara içmeyenlere göre 14 kat fazla. Türkiye’de kalp damar vakalarının yüzde 75’inin, akciğer kanseri vakalarının ise yüzde 70’inin tütün kullanımıyla ilişkili olduğu belirtiliyor. Sigaranın ekonomik boyutu da en az sağlık kadar önemli bir yer teşkil ediyor. 2019 yılında Türkiye’de 119,75 milyar adet sigara satışı gerçekleştirilirken tiryakilerin cebinden yaklaşık 78 milyar lira çıktı. Sigaranın doğrudan veya dolaylı olarak yol açtığı hastalık, ölüm ve bunlara bağlı iş gücü kayıpları ile gerçek maliyet ise çok daha fazla.

SİGARAYI EN ÇOK AVRUPALI İÇİYOR

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, dünyada sigara içenlerin yüzde 17’sini 15-24 yaş arası gençler oluşturuyor. Dünyada insanların yüzde 19,9’u sigara kullanıyor. Erkeklerin yüzde 33,7’si ve kadınların yüzde 6,2’si sigara içiyor. Avrupa ve Amerika sigara sebebiyle ölümlerde yüzde 16 ile ilk sırayı alıyor. Bunu yüzde 13 ile Batı Pasifik, yüzde 10 ile Güney Doğu Asya, yüzde 7 ile Doğu Akdeniz ve yüzde 3 ile Afrika bölgeleri takip ediyor. Sigara kullanımında Avrupa yüzde 29,4 ile Avrupa olarak birinci olurken, onu yüzde 24,5 ile Batı Pasifik, yüzde 18,1 ile Doğu Akdeniz bölgesi, yüzde 16,9 Kuzey ve Güney Amerika, yüzde 16,9 ile Güneydoğu Asya ve yüzde 9,8 ile Afrika izliyor. Kişi başı en fazla sigara tüketimine sahip ülke ise yüzde 52,4 ile Pasifik Okyanusu’nda bir ada ülkesi olan Kiribati. Kiribati’yi yüzde 47, 50 ile Nauru, yüzde 42,65 ile Yunanistan, yüzde 41,65 ile Sırbistan, yüzde 40,90 ile Rusya takip ediyor.