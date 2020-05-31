Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, pandemi sürecinde çalışanların ve toplumun sağlığına öncelik verdiklerini, bu çerçevede sürecin başından itibaren en üst seviyede önlemleri alarak hizmet sunduklarını belirterek "Pandeminin ve risklerin devam ettiğinin bilincindeyiz. Yetkili kurumların kural ve rehberleri doğrultusunda en üst düzeyde tedbirlerimizi alıyoruz. Müşterilerimizin online kanallarımızın yanı sıra mağazalarımızda da güvenle alışveriş yapmaları için titizlikle hazırlandık. Mağazalarımızı ve bütün ürünlerimizi, Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen, bakteri ve virüslere karşı üç aya kadar hijyen sağlayan Antimic ve diğer önerilen temizlik malzemeleriyle sürekli dezenfekte ediyoruz. Mağaza içerisinde el dezenfektan noktalarımız var. Müşterilerimizi en az sekiz metrekarede bir kuralına göre ağırlayacağız. Bunu sürekli anonslar ile hatırlatacağız" dedi.