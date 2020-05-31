Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazırlıklar çerçevesinde Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ve yıkama ekipleri, Kapalıçarşı'nın içini özel solüsyonla yıkayarak dezenfekte etti. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın 42 bin metrekare alanı olduğunu, bunun 12 bin metrekaresini oluşturan yollar ve ara sokakların bugün temizlendiğini ve dezenfekte edildiğini söyledi. Kapalıçarşı'da kendi temizlik ekiplerinin de çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çeken Kurtulmuş “1 Haziran'dan itibaren de Kapalıçarşı'ya maskesiz kimseyi almıyoruz. Fiziki mesafeye ve temizlik şartlarına dikkat ediyoruz. Ateş ölçerlerle Kapalıçarşı'nın 10 kapısında dikkatli bir şekilde ziyaretçilerin ateşleri ölçüldükten sonra dedektörlerimizle içerideki sayıyı sürekli kontrol ederek Kapalıçarşı'da ticaret hayatı hızlı bir şekilde başlıyor. Muhtemelen haziran ayı ortaları itibarıyla da turistlerin geleceğini biliyoruz” dedi.

Kapalıçarşı'nın sezonu kaybetmeden turizme ve ekonomiye "hoş geldin" demesini umduklarını anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti: Camlarımız tabii bir klima olarak açılacak. Esnafımız dükkânlarında üçer saatten fazla ziyaretçi almayacak. Esnaf, anons ve afişlerle bilgilendirilecek. Çarşı, tarihimizde hiç bu kadar uzun müddet kapanmadı. 1999 yılında oldu ama depremde daha kısa müddet kapalı kalmıştı. İnşallah kısa sürede 'Önce sağlık, sonra güvenlik ve sonra ekonomi' diyerek hızlı bir şekilde 1 Haziran'dan itibaren çarşı 10.00-16.00 arası açık olacak.