Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ISG, yarın başlayacak iç hat uçuşları öncesinde seyahat edecek yolculara yeni dönemle ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, uçak içerisine kabin bagajı kabul edilmeyeceği için kabin bagajlarının check-in bagajıyla birlikte teslim edilmesi gerekiyor. Sosyal temasın minimuma indirilmesi için online check-in yapılası öneriliyor.

Havalimanına her zamankinden erken gelinmesi tavsiye edilirken, kişisel hijyene, maske kullanımına ve sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmesi isteniyor.