Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye oyun dünyasındaki dev satışı konuşuyor. Sadece 10 yıl bir geçmişe sahip olan Türk oyun şirketi Peak, 1,8 milyar dolara dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olan ABD merkezli Zynga’ya satıldı. Peak, bu satış işlemi ile Türkiye’nin ilk milyar dolarlık girişimi (Unicorn) olmayı başardı. Anlaşmaya göre Zynga bu satın alma karşılığında 900 milyon dolar nakit, 900 milyon dolar hisse verecek. Ayrıca Peak çalışanlarına jest olarak ödeme yapılacak.

Söz konusu satın alma ABD'ye yapılan en büyük ihracat olurken, Türkiye tarihine de en büyük satış olarak geçti. Ayno zamanda Satın alma sonrası Peak ekibi ve yönetimi Peak adı altında İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek.

HEDEF 1 MİLYAR KULLANICI

Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, ABD ve Japonya gibi dünyanın önde gelen pazarlarında en büyük oyunculardan bir olmak istediklerini belirterek, “10 yılda 193 ülkeden 100 milyonlarca kişiye ulaştık. Global mobil oyun sektörünün devlerinden birini Türkiye'den ortaya çıkardık. Ülkemiz için büyük önem taşıyan bu imza, Peak’i Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına yerleştiriyor. Umarım bu satın alma Türkiye’ye ilham olacak. Hedefimiz milyarlarca kişiye ulaşmak” dedi. Zynga CEO’su Frank Gibeau ise Peak'in dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Böylesine tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Toon Blast ve Toy Blast’ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı 8’e çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz. Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek.”

ÇOCUKLARINIZA İNANIN

Peak Kurucusu ve CEO'su Sidar Şahin de anlaşmayla ilgili düşüncelerini, şu sözlerle paylaştı: “Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkânsızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye’de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar.”

İLK TURCON

Peak'in satışıyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu" ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi açısından çok önemli bir gelişme" değerlendirmesini yaptı.

GÜNLÜK 12 MİLYON KULLANICI

2010 yılında kurulan Peak, geçtiğimiz yıl 41 TV kanalına aynı anda reklam vererek dikkatleri üzerine çekmişti. ABD'nin en büyük 10 oyun firmasından bir olan Peak günlük 12 milyon kullanıcıya sahip. Satın alma ile Zynga’nın günlük aktif kullanıcı sayısını yüzde 60 oranında artması bekleniyor. Sensor Tower’ın verilerine göre Peak'in Toy Blast ve Toon Blast ile elde ettiği toplam aylık mobil uygulama geliri yaklaşık 35 milyon dolar. Bu rakamın 21 milyon doları iOS’tan, 14 milyon doları ise Android platformundan geliyor. Şirketin yıllık cirosunun ise 420 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Yine bir diğer araştırma kuruluşu Newzoo’nun Ocak 2019 verilerine göre ABD’de en çok gelir elde eden mobil oyunlar arasında Toon Blast 6., Toy Blast ise 13. sırada. Bu alanda Avrupa’da ise Toon Blast 13. konumda. Bu arada Türkiye’nin de yıllık 853 milyon dolarlık mobil oyun geliri ile bu alanda dünyada 18. sırada olduğunu belirtelim.

BİR BİR SATILIYORLAR

Türk girişimciler kısa sürede gösterdiği başarılarla yabancı yatırımcıların dikkatini üzerine çekiyor. 2017 yılında Peak'in sahip olduğu bazı oyunları 100 milyon dolara satın alan Zynga, daha sonra 2018 yılında Türk oyun şirketi Gram Games'i 250 milyon dolara satın almıştı. Alibaba'dan Trendyol için 728 milyon doları gözden çıkarırken Yemeksepeti de Delivery Hero firmasına satılmıştı.