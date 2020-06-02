Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA

Tarım arazilerinin ‘hobi bahçesi’ adı altında bölünerek satıldığına dikkat çeken AK Parti kaynakları, “Arazi sahipleri bu yolla 10 kat daha fazla para kazanıyor. Ayrıca arazilerde betonlaşmaya gidildiği için verimin düşmesi de söz konusu. Bu nedenle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilmesine ve bu araziler üzerinde yapılaşmaya izin verilmeyecek” dedi. Taslağa göre, tarımsal faaliyet için izin verilen arazilerde kurulan izinsiz yapılaşmalar bir ay içinde Belediyeler veya İl Özel İdarelerince yıkılacak ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilecek. Tahrip edilen tarım arazisinin her metrekaresi için sorumlulara 165 TL idari para cezası verilecek. Büyük ova koruma alanlarında ise bu ceza iki katına çıkarılacak. Teklif ile taklit gıdalara ve yetkin olmayan kişilerin beslenme önerilerine karşı yeni cezai müeyyideler de getiriliyor. Halk sağlığını açıkça tehlikeye atanlara, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca bu suçun iki yıl içinde tekrarlanması durumunda beş yıl ile 10 yıl arasında ticari unvanları ellerinden alınacak ve 500 bin liraya kadar para cezası verilecek. Gerçeğe aykırı yayın yapan kişilere 20 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.