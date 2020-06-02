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Kamu katılım bankalarına dört yeni finansman paketi daha
02.06.2020 - 09:36 | Son Güncelleme: 02.06.2020 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kamu katılım finans kuruluşlarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni finansman paketi hayata geçiriliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kamu katılım bankalar,
708303 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/708303.aspx
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