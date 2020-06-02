Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kamu bankaları tarafından devreye alınan dört yeni kredi paketinin tüm sektörleri hareketlendirerek piyasaya olumlu yansıyacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İçinde bulunduğumuz dönemde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılaması, yerli üretimin desteklenmesi ve piyasaların canlanması için kamu bankaları tarafından devreye alınan yeni kredi paketleri ekonomimiz için can suyu olacak” dedi.

“Keseye uygun kampanyalar yapılmalı”

Korona virüs nedeniyle bir süredir durgunluk yaşayan piyasaların düşük faizli kredi paketleri sayesinde canlanmasını beklediklerini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konuttan taşıta, mobilyadan tatile kadar tüm sektörlere doğrudan ve dolaylı etki edecek düşük faizli ve en az 6 ay geri ödemesiz kredi paketleri vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamasını sağlayarak yerli üretime de destek olacak. Uzun zamandır görülen en düşük faizli kredi paketleri sayesinde mobilyadan elektroniğe, beyaz eşyadan ev tekstiline, ulaşımdan konaklamaya kadar tüm sektörlerde hareketlenme yaşanacak. Korona virüsten dolayı bir süredir durgunluk yaşayan piyasaların kısa sürede canlanarak yaşanacak hareketliliğin esnaf ve sanatkarlarımızın işlerine olumlu yansımasını bekliyoruz. Kısa bir süre sonra düğün sezonunun ilişkin kısatlamaların kalkması ile piyasaların eski hareketli günlerine daha erken dönülecektir. Bu da üretimin artması ve işsizliğin azalmasına büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.