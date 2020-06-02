Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Evde bakım yardımından yararlananlar ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak."
Bakan Selçuk'tan evde bakım yardımı ve engelli aylığı açıklaması
02.06.2020 - 12:34 | Son Güncelleme: 02.06.2020 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Evde bakım yardımından yararlananlar ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak."
Kaynak: AA
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk,
708370 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/708370.aspx
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