Serbest piyasada 6,7200  liradan alınan dolar, 6,7220 liradan satılıyor. 7,5280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5300 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7280 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5320 lira olmuştu