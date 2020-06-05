Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan’dan her yaş çay hasatı döneminde Doğu Karadeniz’e gelen 40 bine yakın Gürcü çay işçisi bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle gelemedi. Bunun üzerine yöre insanı başta büyük şehirlerden olmak üzere gerekli izinlerini alarak 20 Mayıs'tan itibaren bölgeye gelerek kendileri için belirlenen karantina süreci sonrasında kendi çayını toplamaya başladı. Yöreye farklı illerden gelen az sayıda yerli çay işçileri de çay hasadına katılırken, yıllardır terk edilen imece usulü çay toplama sistemi bu sene yörede kullanılmaya başladı.

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, çay üreticilerinin "Gürcüler gelemeyecek" düşüncesiyle sıkıntılı başladığı sezonun korkulan gibi olmadığını, Gürcülerin gelemeyişiyle doğan boşluğu imecenin doldurduğunu ifade ederek “Biz bir kampanya başlatarak 'Herkes kendi çayını kendisi toplasın' dedik. İl dışında olan Rizelilerin de gelmesi için çaba sarf ettik ve onlar da çay bahçesinin başına geldi. 19 Mayıs’tan sonra herkes kendi çayını toplamaya başladı. Bugün itibarıyla sahil kesim, birinci sürgün çayını bitirdi” dedi.

YAPRAK KALİTESİ ARTTI

Gürcistan uyruklu vatandaşların gelemeyişi sebebiyle çay üreticilerinin kendi tarım arazilerine daha fazla sahip çıktığını dile getiren Mavi “İki tane kazan kazan oldu. Gürcülerin gelmemesi ile birincisi çay kalitemiz düzeldi. Hem ÇAYKUR, hem de özel sektör çok kaliteli çay yaprağı almaya başladı. İkincisi Gürcülere ciddi paralar ödeniyordu. Bu çay sezonunda 100 milyon doları aşan meblağlar. Bu para yurt dışına çıkıyordu. Pandemiden dolayı kapılar kapanınca otomatikman ülke içinde arayışa girdik ve sorunları çözmeye başladık. Akdeniz Bölgesi’nden çok sayıda vatandaşımız geldi, biz de onlara aracı olduk. Şu anda hiçbir aksaklık olamadan süreç devam ediyor. İnşallah gümrük kapısı hiç açılmaz, bu şekilde devam eder, para burada kalır, hem çayımızın kalitesi artar hem de işsizlerimiz azalır” ifadelerini kullandı.

20-30 YIL ÖNCEYE DÖNDÜK

Türk gençlerinin çay toplama sezonunda başarılı iş çıkardığının altını çizen Mustafa Mavi “Kendi çocuklarımız, kendi gençlerimiz de çay toplamada çok başarılı oldular, gerçekten herkesi şaşırttılar. Yaşlısı genci tam 20-30 yıl önceki havaya döndük. Herkes kendi çayını topluyor, birbirine yardım ediyor. Böyle devam ederse Rize için ve çay için çok güzel günler bizi bekliyor” diye konuştu.