Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YHT seferlerinin, 28 Mayıs’ta Ankara-İstanbul seferiyle tekrar başlatıldığını hatırlatan Karaismailoğlu “8 Haziran’dan başlamak üzere Ankara-Söğütlüçeşme-Ankara arasında 4 adet tren daha sefere konularak toplam YHT seferi sayısını 16’dan 20’ye çıkarıyoruz” dedi. Bakan Karaismailoğlu ayrıca daha önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek olarak bugün itibarıyla 47 havalimanı daha uçulabilir sertifikasını almaya hak kazandığını bildirdi.

İSTASYONLARDA DURACAK

YHT’ler artık Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze ve Bostancı istasyonlarından da yolcu alacak.