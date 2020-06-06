Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya, yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle uygulamaya koyduğu seyahat uyarısını 31 ülke için kaldırırken, Türkiye için gözler AB Komisyonunun alacağı karara çevrildi. Almanya’nın önde gelen tur operatörlerinden FTI Grup’tan yapılan açıklamada, ülkedeki seyahat uyarısının, 15 Haziran itibarıyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein için kaldırılacağı belirtilerek, Alman hükûmetinin seyahat yasağı noktasında Türkiye’yi de göz önünde bulundurması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, Türkiye’de havalimanları, destinasyon yönetim şirketleri ve otellerin her zaman profesyonelce çalıştığı ve son haftalarda hijyen konusunda sıkı tedbirler geliştirdiğine dikkat çekilerek “Tatilcilerin, maske takma gibi düzenlemelere uyduklarında Türkiye’de dertsiz ve huzurlu bir dönem geçireceklerinden eminiz” ifadesi kullanıldı. FTI Grup’un sahip olduğu otellerde de misafir ve çalışanları koruyacak CLEAN 2.0 adlı bir hijyen konsepti geliştirildiği bilgisi paylaşıldı.

TÜRKİYE İLE GÖRÜŞME HÂLİNDEYİZ

Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig de şu aşamada Avrupa dışındaki ülkelerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek “Oralarda da salgının gidişatı, vaka sayısı ve sağlık sisteminin durumunu değerlendirmek lazım. Eğer tablo olumluysa oralarda da tatil yapılmasına izin verilebilir” dedi. Hijyen ve mesafe kurallarının geliştirilmesinin turizmin yeniden açılmasının temelini oluşturacağını dile getiren Fiebig, şunları kaydetti: DRV olarak yaz aylarında seyahatlerin nasıl yeniden mümkün olabileceğini göstermek için bir tedbirler kataloğu geliştirdik ve Alman hükûmetine sunduk. Sağlık için gerekli şartlarda turizmi mümkün olan en kısa sürede yeniden canlandırmak için benzer konseptler üzerinde turizm bölgelerinde de yoğun şekilde çalışılıyor. Bu konuda Türkiye Turizm Bakanı ile de görüşmeler yapıyorum. Türkiye çoktan kapsamlı tedbirler geliştirdi ve hatta bunları bağımsız tarafa, Alman TÜV şirketine inceletti. Siyasi düzeyde de görüşmeler yapıldığını ve bunun da “iyi bir sinyal olduğunu” ifade eden Fiebig “Almanların yaz tatilini Türk sahillerinde geçirmelerinden çok memnun oluruz” diye konuştu.