En fazla ulaştırma sektörünün etkilendiğini belirten Bakan Karaismailoğlu "Trenler yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Uçakların zamana ihtiyacı var. Bir yıl sonra normale yakın seviyeye gelmesi tahmin ediliyor. Ancak yatırımlar etkilenmedi. Şantiyelerimizde binlerce kişi çalışıyor. Gerekli tedbirler alındı ve hiçbir şekilde karantinaya alınan veya kapanan şantiyemiz olmadı. Vatandaşların da pandemi sürecinde hareketli olması için, hizmetlere zam gelmeyecek" dedi.
Bakan Pakdemirli de şunları anlattı: Pandemide ihracatı artan sektör, tarım oldu. Üretim durmadı. Zarar ediyorum diyen çiftçimiz, üreticimiz, besicimiz yok. Sahada memnuniyet var. Tarımsal destekleri de yüzde 36 artırdık. İlk torba kanunda sözleşmeli üretim de çıkacak. Böylece bir zincir market, 'Ben 10 ay sabit fiyatla domates istiyorum' diyecek. Bu işin gübresini, tohumunu, ilacını verecek, üretici de işine bakacak. Tarımın finans sorunu da böylece çözülecek. Bunu başardığımız anda, Türkiye'de ani fiyat artışı konuşulmayacak.
Gübre ve tohum marketten, yetiştirmesi de çiftçiden
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yusufeli Barajı'nın açılışı için kendilerini takip eden, aralarında yazarımız Cem Küçük'ün de bulunduğu gazetecilere, pandemi süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
En fazla ulaştırma sektörünün etkilendiğini belirten Bakan Karaismailoğlu "Trenler yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Uçakların zamana ihtiyacı var. Bir yıl sonra normale yakın seviyeye gelmesi tahmin ediliyor. Ancak yatırımlar etkilenmedi. Şantiyelerimizde binlerce kişi çalışıyor. Gerekli tedbirler alındı ve hiçbir şekilde karantinaya alınan veya kapanan şantiyemiz olmadı. Vatandaşların da pandemi sürecinde hareketli olması için, hizmetlere zam gelmeyecek" dedi.
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