Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En fazla ulaştırma sektörünün etkilendiğini belirten Bakan Karaismailoğlu "Trenler yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Uçakların zamana ihtiyacı var. Bir yıl sonra normale yakın seviyeye gelmesi tahmin ediliyor. Ancak yatırımlar etkilenmedi. Şantiyelerimizde binlerce kişi çalışıyor. Gerekli tedbirler alındı ve hiçbir şekilde karantinaya alınan veya kapanan şantiyemiz olmadı. Vatandaşların da pandemi sürecinde hareketli olması için, hizmetlere zam gelmeyecek" dedi.

Bakan Pakdemirli de şunları anlattı: Pandemide ihracatı artan sektör, tarım oldu. Üretim durmadı. Zarar ediyorum diyen çiftçimiz, üreticimiz, besicimiz yok. Sahada memnuniyet var. Tarımsal destekleri de yüzde 36 artırdık. İlk torba kanunda sözleşmeli üretim de çıkacak. Böylece bir zincir market, 'Ben 10 ay sabit fiyatla domates istiyorum' diyecek. Bu işin gübresini, tohumunu, ilacını verecek, üretici de işine bakacak. Tarımın finans sorunu da böylece çözülecek. Bunu başardığımız anda, Türkiye'de ani fiyat artışı konuşulmayacak.