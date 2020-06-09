Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli turistler, otellerde kalmak yerine ev ve tekne kiralamayı tercih etti. Bu sebeple kiralarda yüzde 50 oranında artış yaşandı, oteller ise boş kaldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras “İlçemize bir haftada 500 bin araç girdi. Virüse karşı tedbirleyiz, herkes güvenli tatil yapabilir” diye konuştu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise “Pılını pırtını toplayan Bodrum’a geldi” dedi. Eren Ayhan İHA