Yerli turistler, otellerde kalmak yerine ev ve tekne kiralamayı tercih etti. Bu sebeple kiralarda yüzde 50 oranında artış yaşandı, oteller ise boş kaldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras “İlçemize bir haftada 500 bin araç girdi. Virüse karşı tedbirleyiz, herkes güvenli tatil yapabilir” diye konuştu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise “Pılını pırtını toplayan Bodrum’a geldi” dedi. Eren Ayhan İHA
Bir haftada Bodrum’un nüfusu dört katına çıktı
09.06.2020 - 03:21 | Son Güncelleme: 09.06.2020 - 03:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Seyahat sınırlamasının kaldırılmasının ardından Muğla Bodrum’un 170 binlik nüfusu, son bir haftada dört kat artarak 700 bine ulaştı.
Etiketler : bodrum,bodrum tatil,koronavirüs,
709811 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/709811.aspx
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