Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisi hızla normalleşme sürecine girerken yeni dünya düzeninde özellikle güçlü yerli üretim ülkeleri öne çıkaracak. Buradan hareketle Hükûmet, ithalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımlar için yeni destekleri devreye alıyor. Merkez Bankasının geçtiğimiz günlerde açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” ile firmalara 10 yıl vadeli, 400 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "İlk aşamada Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi; istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara, sabit faizli, TL cinsi olarak sunulacak" dedi. Amacına uygun ve öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık kredi; dövizdeki dalgalanmaların oluşturacağı güvensizliğe karşı da yatırımcıyı koruyacak. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop da, yüzde 7,75 oranla krediyi yatırımcılara sunduklarını belirterek "İstihdam, ithal ikamesi ve yerlileştirme yatırımları için sağladığımız kaynakları, nitelikli yatırımlara yöneltmek üzere finansal araçlar oluşturduk. Salgının getirdiği belirsizliğin, ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına odaklanacağız" diye konuştu. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de şunları söyledi: Bu kredi, yatırımcıyı nokta atışı fonlayacak. Üreten Türkiye yolunda önemli adım olan bu paketi, iş dünyası olarak en verimli şekilde değerlendireceğiz.