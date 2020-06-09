Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile emlakçılardan, oto galerilere kadar birçok iş yerini ilgilendiren düzenlemeler yürürlüğe girecek. Yönetmeliğe "iş yeri" ve "sınıf tespiti" tanımları eklendi. Ayrıca gayrisıhhi müesseselerin sınıf tespitini yapma yetkisi Sağlık Bakanlığına verildi. Mevcut iş yerlerinin değişikliklere uyum sağlaması için üç ay süre tanınacak.

‘METREKARE’ MECBURİYETİ

¥ Bakanlık emlakçılık faaliyetinde bulunan iş yerine ilişkin çeşitli düzenlemeler yaptı. Buna göre, iş yeri en az 20 metrekare olacak, aynı iş yerindeki birden fazla işletmeci için beşer metrekare ilave edilecek. İş yerinin ikamet etme amacıyla kullanılmayan ve arşivi olan bağımsız bir bölümde olması ve iş yerinde taşınmaz ticaretinden başka faaliyetin yapılmaması sağlanacak. Öte yandan 5 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olan veya meslek odasına kaydı olanlardan iş yerlerini taşımadıkları sürece bu özel şartlar aranmayacak.

GALERİLERE KALDIRIM YASAĞI

¥ Taslakta, "oto galericilik" yapanlara ilişkin de yeni değişiklikler yer alıyor. Buna göre, oto galeriler, öncelikle toplu iş yerlerinde açılacak. Tapuda konut olarak görünen yerlerde açılamayacak. İş yerinin bulunduğu binada konut amacıyla kullanılan başka bir bağımsız bölüm bulunmayacak. Faaliyet alanının en az 60 metrekaresi teşhir alanı olmak üzere 80 metrekare olması şartı da getirilen oto galeriler, kapalı alanlarında LPG'li, LNG'li veya CNG'li araç bulundurulamayacak. Aynı yerde en fazla iki işletmeci çalışabilecek. Oto galeriler, açık ve kapalı faaliyet alanı dışında yol, kaldırım ve benzeri yerlerde motorlu kara taşıtı teşhir edemeyecek. Ancak yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi olan toplu iş yerlerindeki ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri metrekare şartından muaf tutulacak. Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan iş yerleri için de benzer şartlar getirildi.

LUNAPARKA MÜHENDİS AYARI

¥ Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, spor ve macera parkları, sirk ve lunaparkların düzenli kontrol ve bakımı için en az bir makine veya elektrik mühendisi ile en az bir makine veya elektrik teknisyeninin bulundurulması, mecburi tutuldu.

¥ Mevzuata aykırı iş yerleri devredilemeyecek, altı aylık süre verilecek. Mevzuata aykırılık ve eksikliklerin tespit edilmesi halinde 15 gün süre verilecek, aykırılık giderilmediği takdirde, sıhhi müesseselere 15 güne kadar, gayrisıhhi müesseselere ise aykırılık ve eksiklik giderilene kadar faaliyetten men cezası verilecek.

MESLEKİ EĞİTİM DÜZENLEMESİ

¥ İş yeri açacak kişilerin kendilerinden veya yanında çalıştırdıklarından ustalık belgesi, bunun bulunmaması hâlinde diploma veya 5.580 sayılı Kanun uyarınca kurs bitirme belgelerinden birisinin olması yönetmeliğe eklendi.

¥ Ticari amaca yönelik yapı kayıt belgesi alınmış iş yerleri için gerekli can ve mal güvenliği ile ilgili şartları taşınması hâlinde "yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın" iş yerlerine ruhsatlandırma hakkı getirildi.