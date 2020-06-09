Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre kampanya ile dünyanın dört bir yanında görevli tüm sağlık çalışanları, THY internet sayfasından ve mobil uygulamasından düzenleyecekleri biletlerle yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek. Bütün uçuşlarda ve bütün bilet tiplerinde geçerli olan kampanya dâhilinde sağlık çalışanları, beraberlerinde seyahat edecek üç kişi için de indirimli bilet satın alabilecek. İndirimden faydalanmak isteyen yolcuların 18 Temmuz'a kadar THY internet sitesi üzerindeki kampanya sayfasından kaydolmaları gerekiyor. Kampanyaya katılan sağlık çalışanları, 8 Haziran-1 Ağustos'ta satın alacakları biletler ile 8 Haziran 2020-31 Mayıs 2021'de yüzde 40 indirimli uçabilecek.