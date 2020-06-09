Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), normalleşme sürecinde, sanayi tesislerinde alınması gereken tedbirlere yönelik denetimden geçen firmalara Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi vermeye başladı. Türkiye’nin güvenli üretimde ilk belgeleri; Gaziantep, Konya, Bursa ve Malatya’ya gitti. Güvenli üretime özel olarak tasarlanan logo da belli oldu.

Ürünlerin güvenilir, hijyenik ve standartlara uygun olduğunu gösteren logonun tasarımında, TSE amblemi ve altında "Covid-19" ibaresi ile içinde "tik (onay) işareti"nin bulunduğu yeşil halka üzerinde "Güvenli üretim" ifadesi yer alıyor.

Öte yandan hazırlanan logo TSE uzmanları tarafından hazırlanan ‘Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’na da eklendi. Güvenli üretim belgesini alan firmalar, logoyu ürünlerinde, belgelerinde ve yayınlarında kullanılabilecek. İlk belgelerin verilmesini ve logoyu değerlendiren TSE Başkanı Prof. Dr. Âdem Şahin “Türkiye, salgınla mücadele sonrasına yani yeni normale odaklanmış durumda. Küresel boyuttaki bu salgının etkisinden en az hasarla sıyrılabilmek, hasarları telafi edebilmek, üstesinden gelebilmek için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve bireyler olarak hepimize önemli görevler düşüyor” dedi.

GÜVENLİ ÜRETİM YAPAN BİR ADIM ÖNE ÇIKACAK

TSE olarak sanayicilerin yanında olacağına dair sözünü tekrarlayan Şahin “Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun hayat standardını yükseltmek için; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak yürüten TSE, salgınla mücadele ederken sadece yol göstermekle kalmadı. TSE, sanayicimiz için hazırlamış olduğu Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nu güvenli üretimi gösteren logo ile taçlandırdı. Güvenli üretim artık tüm ekonomik faaliyetlerin merkezine yerleşecek. Enstitümüz tarafından başlatılan bu belgelendirmenin kuruluşlarımıza uluslararası arenada büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Covid-19 Güvenli Üretim logosundan da anlaşılacağı üzere, TSE çatısı altında güvenli üretim yapan sanayicimiz piyasanın da hâkimi olacak” diye konuştu.