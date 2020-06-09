Hazine ve Maliye Bakanlığı: Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır. Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş açıklama
09.06.2020 - 09:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 - 09:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır. Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır.
Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanlığı,
709843 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/709843.aspx
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