Bakan Varank: "Covid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı. Bu belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün, belge ve yayınlarında kullanabilecek"
Bakan Varank: Covid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı
09.06.2020 - 11:20 | Son Güncelleme: 09.06.2020 - 11:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Varank: "Covid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı. Bu belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün, belge ve yayınlarında kullanabilecek"
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Varank,
709872 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/709872.aspx
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