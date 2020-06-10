Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, HSBC & Savills ortak araştırmasına göre, yurt dışı gayrimenkul yatırımcılarının talebiyle oluşan emlak pazarında yıllık cironun 2019 itibarıyla 250 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Bu rakamın 78 milyar dolarının tek başına ABD'de gerçekleştiğini dile getiren Akbal, söz konusu pazardan Avrupa'nın 80 milyar dolar aldığını aktardı. Yabancıya gayrimenkul satışında Avrupa'da Türkiye'nin rakiplerinin İspanya ve Portekiz olduğunu anlatan Akbal, Avrupa'dan ev alan yabancının, yerliye göre en fazla bir buçuk kat ödediğini belirterek "Türkiye'de konut satın alan bir yerli yatırımcı ise ortalama 220 bin TL ödüyor. Yabancıların bir eve ortalama 875 bin TL ödediklerini düşündüğümüzde konut başına ciroda yabancı ve yerli arasında yaklaşık dört katlık bir fark var olduğunu görüyoruz" dedi. Portekiz'de her beş evden birisinin yabancıya satıldığını kaydeden Akbal "Türkiye'de ise 25 evden sadece birisini yabancı alıyor. Hem de 6,5 milyar dolar gelirle rekor kırmamıza rağmen. Ülke potansiyelimizin 20 milyar olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Akbal, Türkiye'nin başlattığı 250 bin dolarlık gayrimenkul yatırımına vatandaşlık teşvikinin de ilgi gördüğüne değinerek "Temmuz 2016'dan bu yana 9.011 yabancı, 3 milyar 261 milyon dolar yatırımla vatandaşlığa hak kazandı" ifadelerini kullandı.