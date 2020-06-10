Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk üç bu yıl da değişmedi. Birinci sırayı 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken bu şirketi 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası, 1 milyar 538 milyon dolar ile Garanti Bankası takip etti. İlk 10'da sırasıyla; Turkcell, Arçelik, Türk Telekom, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve Ford Otosan yer aldı. Listeye bu yıl sekiz yeni marka dahil oldu. Bunlar LC Waikiki, Koç Sistem, Kordsa, Odeabank, Aytemiz, Mars Lojistik, Ege Profil ve Nobel İlaç olarak sıralandı. Değer bazında en yüksek artış, yüzde 140 ile Otokar'da gerçekleşti. Onu yüzde 112 ile Desa, yüzde 100 ile Avivasa Emeklilik takip etti. Marka değerinde en yüksek düşüş yüzde 42 ile Beşiktaş'ta kaydedildi. Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner "Türkiye'nin en değerli 100 markasının toplam değeri, bu yıl yüzde 24 artarak 24,6 milyar dolara ulaştı. Türk şirketleri küresel oyuncular hâline geldikçe, marka değerlerini koruyacaklardır" dedi.