Bakan Pekcan "Bürokrasinin azaltıldığı bu bölgelerimizde ilk olarak bilişim sektörünü belirledik, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'ni kurduk. Ülkemizde hizmet sektörlerinin özellikle yazılım ve oyun geliştirme boyutuyla önemli bir ivme kazandığı şu günlerde, sektörde oluşan dinamizmi daha da ivmelendirmeyi amaçlıyoruz. İhtisas serbest bölgelerini kuracak olan işletici şirketlere, taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla, azami 10 yıl boyunca faiz veya kâr payı desteği vereceğiz" dedi.
Yeni 'Peak Games'ler için büyük teşvikler
10.06.2020 - 03:30 | Son Güncelleme: 10.06.2020 - 03:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin AR-GE ve teknoloji içeriği yoğun, yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimi ve ihracatını artırmaya yönelik "İhtisas Serbest Bölgesi" modelini hayata geçirdiklerini belirtti.
Etiketler : Peak Games,
710016 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/710016.aspx
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