Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Pekcan "Bürokrasinin azaltıldığı bu bölgelerimizde ilk olarak bilişim sektörünü belirledik, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'ni kurduk. Ülkemizde hizmet sektörlerinin özellikle yazılım ve oyun geliştirme boyutuyla önemli bir ivme kazandığı şu günlerde, sektörde oluşan dinamizmi daha da ivmelendirmeyi amaçlıyoruz. İhtisas serbest bölgelerini kuracak olan işletici şirketlere, taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla, azami 10 yıl boyunca faiz veya kâr payı desteği vereceğiz" dedi.