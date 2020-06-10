Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yer fıstığı işleme ve pazarlamasının yüzde 95’inin yapıldığı, toplam üretimin ise yüzde 40’ının olduğu Osmaniye'de yer fıstığı üreticilerinin yüzü artan fiyatlardan dolayı güldü. “Osmaniye yer fıstığı” olarak coğrafi alan tescili de bulunan yer fıstığı, bu yıl 135 bin dekar alanda ekildi.



Geçtiğimiz yıl toptan 15 TL’ye, perakende ise 25 TL’ye satılan yer fıstığı rekor bir artışla bu yıl 50 TL’ye satılıyor. Yer fıstığı fiyatlardaki bu artış ile ortalama 35 TL’ye satılan cevizi geride bırakmayı başardı.



Osmaniye Fıstıkçılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, Çukurova bölgesinde 169 bin ton yer fıstığı üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Sezon başında çiftçiden yer fıstığını kilosu alış fiyatımız 8 ile 12 TL arasındaydı. Son birkaç aydır fiyatlarda aşırı bir yükseliş oldu. Bunun en büyük sebebi dışarıdan ithal fıstık gelmemesi oldu. Şu anda bizim yer fıstığımızın fiyatı cevizi sollamış durumda. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yer fıstığının perakende fiyatı şu anda 45 ile 50 TL arasında satılmaktadır. Bizim iç olarak 12 liraya sattığımız fıstık şu anda toptan 30 TL oldu. Dolayısıyla perakende satış fiyatı da arttı” dedi.