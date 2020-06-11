Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Genel Müdürü Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran'dan itibaren başlıyor. Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye WEB sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz" dedi. İlk uçuşlar İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa'dan Avrupa ülkelerine gerçekleştirilecek.



ANTALYA'YA İLK UÇAK İNDİ

Öte yandan seyahat yasağının kaldırılmasının ardından Antalya Havalimanı’na ilk yurt dışı uçak seferi Almanya’dan gerçekleştirildi. Özel bir hava yolu tarafından düzenlenen 6 seferin ilki Münih’ten, ikincisi ise Düsseldorf’tan gerçekleştirildi. Çoğunluğu gurbetçi toplam 200 yolcu, havalimanında detaylı sağlık kontrolünden geçirildi.