Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulama kapsamında yolcular ödemelerini de QR kodu ile yapabilecek. BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri İşletme Müdürü Kazım Çil, yolcu ve gıda güvenliği için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek “Misafirlerimizi birimlere girdiği andan itibaren bilgilendirme panoları ve el dezenfektanları ile misafirlerimize iletmiş oluyoruz. Misafire ulaşana kadar ürünler tek kullanımlık çatal kaşık ile tek kullanımlık kapta kapalı olarak servis edilecek. Çalışanlarımızın çalıştıkları süre içerisinde kullandıkları üniformalar maskeler ve siperlikler belli aralıklarla değiştirilecek” dedi. Çil, sosyal mesafeyi korumak için QR kodlu menü uygulamasını başlattıklarını ifade ederek "Misafirlerimiz birimlerimize girerken ana panodaki QR kodlarını okutarak hem menüye Türkçe, İngilizce veya istedikleri dilde menüye ulaşabilecek ve oradaki fiyatlandırmayı görecek ve oradaki QR kodlu menü üzerinden de sipariş verebilecek. Ödemeyi de QR kodu üzerinden yapabilecek. Aplikasyon ve akıllı telefon kullanamayan tüm misafirlerimiz içinse tek kullanımlık menü servis edeceğiz. Tek kullanımlık menüleri de misafirimiz bir kez dokunduktan sonra imha edeceğiz” diye konuştu.